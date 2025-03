L’état de santé du pape François est « stable »

Hospitalisé depuis le 14 février, le pape François n’a pas fait de nouvelle crise respiratoire ce mardi.

L’état de santé du pape François, 88 ans, hospitalisé pour une pneumonie, est « stable » et aucune nouvelle crise respiratoire n’a été enregistrée, a indiqué mardi soir le Vatican.

Chef de l’Eglise catholique depuis 2013, le pape argentin de 88 ans « n’a pas présenté d’épisodes d’insuffisance respiratoire, ni de bronchospasme » qui l’avaient affecté lundi, indique un bulletin médical publié en début de soirée. Il n’a pas de fièvre et demeure « alerte et orienté », ajoute le bref document selon la terminologie désormais habituelle, précisant néanmoins qu’il porterait un masque à oxygène dans la nuit de mardi à mercredi et que son pronostic vital reste « réservé ».

Le jésuite argentin est hospitalisé à l’hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février pour une pneumonie qui touche les deux poumons et lui occasionne des épisodes de détresse respiratoire sévères. Il a été en proie lundi à « deux épisodes d’insuffisance respiratoire aiguë, causés par une accumulation importante de mucus endobronchique et un bronchospasme consécutif », nécessitant l’aspiration d’abondantes sécrétions.

François avait déjà subi le 22 février « une crise asthmatique prolongée » puis le 28 février « une crise isolée de bronchospasme ayant entraîné un épisode de vomissement avec inhalation et une soudaine aggravation de son état respiratoire ».