Quinze Belges et ayants droit ont quitté le Niger cette nuit

Quinze Belges et ayants droit ont quitté le Niger à bord de vols français.

Quelques jours après le coup d’Etat militaire au Niger, les ambassades organisent le retour des citoyens expatriés dans leur pays. « Il y a 262 personnes à bord de l’avion qui est un Airbus A330, dont une douzaine de bébés », avait indiqué à l’AFP dans la soirée la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Outre une grande majorité de Français, ont également atterri des Nigériens, des Portugais, des Belges, des Ethiopiens et des Libanais, a précisé à la presse présente à l’aéroport de Roissy le ministère des Affaires étrangères.

Un second vol devrait atterrir dans la nuit, avec à son bord Français, Nigériens, Allemands, Belges, Canadiens, Américains, Autrichiens et Indiens, d’après la même source. Le SPF Affaires étrangères avait, dans la journée de mardi, indiqué que plusieurs ressortissants belges et « intéressés » ayant manifesté leur volonté de quitter le Niger seraient évacués à bord d’avions français.

Sur le réseau social X, anciennement Twitter, la ministre Hadja Lahbib a remercié son homologue française Catherine Colonna. « La sécurité de nos compatriotes est notre principale préoccupation« , écrit-elle.

Cette nuit, 15 Belges et ayants droit ont quitté le #Niger à bord de vols français. Grand merci à mon homologue @mincolonna 🇫🇷 et à ses services, avec lesquels nous restons en étroite concertation. La sécurité de nos compatriotes est notre principale préoccupation. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) August 2, 2023

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les Affaires étrangères avaient annoncé mardi que plusieurs ressortissants belges et « intéressés » ayant manifesté leur volonté de quitter le Niger seraient évacués à bord d’avions français. Il s’agit de personnes de nationalité belge et de « parties intéressées » qui ont un lien avec la Belgique, notamment familial. Selon les informations des Affaires étrangères communiquées mardi, quelque 110 Belges étaient présents dans le pays d’Afrique de l’Ouest.

Un coup d’État a eu lieu au Niger la semaine dernière, chassant du pouvoir le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Le général Abdourahamane Tchiani s’est autoproclamé nouvel homme fort du pays en proie à des troubles.