Les bikers irakiens, ces motards qui défient les codes d’une société conservatrice (en images)

Les bikers irakiens ont adopté un mode de vie différent, plus inclusif et plus ouvert. Leurs codes et leur message défient ceux d’une société conservatrice rongée par les luttes entre confessions.

Sur l’horizon brûlant se détache une horde de «bikers», des vrais, choppers luisants et blousons de cuir. Un microcosme ultra- américanisé qui détonne dans l’aridité de la banlieue de Bagdad. Pourtant, en Irak, ils sont désormais des centaines, unis par leur amour de la moto et leur envie de liberté.

Les Iraqi Bikers et les Bond Brothers sont nés d’une envie commune: rassembler des passionnés dans un espace apolitique, laïc, à contre- courant des conventions. Ici se côtoient des chiites, des sunnites et des chrétiens, une configuration rare dans ce pays gangrené depuis des décennies par des luttes interconfessionnelles fratricides. L’une des règles d’or des deux clubs est d’ailleurs l’interdiction de parler de politique.

«Même uniforme, mêmes motos, tes convictions, ta religion, tu les laisses à la porte», assène Anis, le secrétaire des Bond Brothers. Younis, leur fondateur, enchaîne avec l’histoire de ce motard sunnite dont le frère avait été kidnappé par une milice chiite lors de la guerre civile de 2006. «A son arrivée, il ne voulait même pas s’asseoir à côté d’un chiite. Aujourd’hui, il ride avec eux.» Du côté des Iraqi Bikers, la structure du club atteste de cette volonté d’inclusion puisqu’on retrouve à sa tête un sunnite et un chrétien.

En parcourant les rues animées de Bagdad sur leurs bécanes, les motards tentent de faire accepter un mode de vie radicalement différent. Aux yeux de beaucoup, leurs blousons, leurs bagues à tête de mort et leurs tatouages sont pourtant perçus comme autant de symboles d’une certaine Amérique ennemie. La route est encore longue avant qu’ils soient acceptés par la société conservatrice irakienne. Néanmoins, l’engouement naissant pour leur façon d’être et leurs valeurs traduit une envie d’ouverture à d’autres modèles et, au-delà, une aspiration à davantage de cohésion entre des communautés divisées.

Le tabou du tatoo Le symbole du crâne représente l’unicité du groupe, car il ne révèle «ni différence ni ethnicité». Le tatouage est, lui, une prise de position forte, car il est encore mal perçu par les religieux et les conservateurs. © National

Sa liberté de penser Abou Ali Al-Tinman est membre des Bond Brothers depuis 2017. «Auparavant, j’étais très strict avec ma femme et mes six enfants. Un bon citoyen musulman: discret et pieu. En rejoignant le club, poussé par ma passion pour la moto, je me suis ouvert.» © National

Motards au grand cœur Pour tenter de changer l’image que la société se fait d’eux, et plus largement de ce qui diffère des modèles traditionnels en vigueur en Irak, les bikers arpentent les rues de la capitale et les sites culturels. Le week-end, ils rendent parfois visite aux résidents des maisons de retraite ou aux enfants des orphelinats, dont ils tentent d’égayer le quotidien. © National

Chloé Sharrock