L’enseignement en crise, à travers le monde

L’enseignement dans le monde est « en crise profonde », a déploré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, lundi à New York lors d’un sommet consacré à l’éducation spécialisée en préambule de l’Assemblée générale qui s’ouvre mardi.

« Chacun sait que l’éducation peut transformer les vies, les économies et les sociétés. Mais nous savons aussi que nous devons changer l’éducation parce qu’elle est en crise. Au lieu un grand levier du possible, l’éducation devient une source de division », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général a notamment souligné l’écart entre les pays riches et les pays pauvres où 70% des enfants de 10 ans sont incapables de lire un texte simple. Et même dans les pays développés, « les systèmes éducatifs creusent les inégalités au lieu de les réduire, et ce de génération en génération ».

La pandémie de coronavirus a eu un impact « dévastateur » sur l’éducation, selon M. Guterres, même si cette crise sévissait depuis un certain temps.

D’après lui, non seulement les investissements sont insuffisants, mais les systèmes éducatifs, en se concentrant sur l’apprentissage par cœur et la compétition pour obtenir de bonnes notes, ne répondent pas aux attentes des étudiants et des sociétés. « À l’heure de la désinformation rampante, du déni du changement climatique et des attaques contre les droits de l’homme, nous avons besoin de systèmes éducatifs qui séparent les faits des théories du complot, inculquent le respect de la science et célèbrent l’humanité dans toute sa diversité. »

Quelque 90 chefs d’État et de gouvernement auraient dû participer au sommet, mais les funérailles de la reine Elizabeth II au Royaume-Uni ont contraint nombre d’entre eux à se rendre à Londres lundi.

La Belgique a apporté sa contribution par le biais de messages vidéo de la reine Mathilde et du Premier ministre Alexander De Croo. Notre pays avait pris la tête des travaux préparatoires du sommet sur le financement de l’enseignement. Le résultat de ces consultations, a indiqué M. De Croo, est une proposition de « pacte mondial » non contraignant visant à accroître le volume des investissements dans l’éducation à l’échelle mondiale.