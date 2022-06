Le statut du droit à l’avortement aux Etats-Unis (carte interactive)

Avec la révocation de l’arrêt Roe par la Cour suprême des Etats-Unis, environ la moitié des Etats devraient interdire ou restreindre les droits à l’avortement, d’après le New York Times.

Les Etats où l’avortement est déjà interdit ou susceptible d’être interdit ou restreint

Les Etats d’Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiane, Missouri, Oklahoma, Dakota du Sud, Utah, Wisconsin, Ohio, Idaho, Missipipi, Dakota du Nord, Tennesse, Texas, Virginie de l’Ouest, Wyoming, Arizona, Floride, Georgie et de Caroline du Sud ont enclenché des lois qui ont déjà interdit ou vont bientôt interdire l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême ; ont pris des mesures ces derniers mois pour restreindre l’avortement en prévision de la décision de la Cour suprême ; ou ont des interdictions existantes qui ont été temporairement bloquées par un juge mais qui pourraient maintenant être appliquées.

Les Etats où les restrictions à l’avortement sont incertaines

Les législateurs de ces États ont manifesté leur intérêt pour la restriction de l’avortement. Dans certains, le gouverneur ou un amendement constitutionnel de l’État pourrait protéger le droit à l’avortement à court terme. Dans d’autres, les lois « pré-Roe » qui interdisaient l’avortement avant la décision de 1973 pourraient être à nouveau appliquées. Il s’agit de l’Indiana, l’Iowa, le Kansas, le Michigan, le Montana, le Nebraska, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et la Virginie.

Les Etats où l’avortement est susceptible de rester protégé

Ces États devraient maintenir le droit à l’avortement ou élargir l’accès à cette procédure en exigeant que les assurances la prennent en charge et en augmentant le nombre de prestataires de services d’avortement. Il s’agit de l’Alaska, du Colorado, de l’Illinois, du Maine, du Massachusetts, du Minnesota, du Nevada, du New Hampshire, de New Mexico, du Rhode Island, de la Californie, du Connecticut, du District of Colombia (D.C.), du Delaware, de Hawaii, du Maryland, du New Jersey, du New York, de l’Oregon, du Vermont et de Washington.