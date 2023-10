Le rappeur Booba mis en examen pour cyberharcèlement

Le rappeur français Booba a été interrogé par un juge d’instruction et inculpé pour cyberharcèlement à l’encontre de Magali Berdah, directrice d’une fameuse agence gérant la carrière d’influenceurs sur internet.

Booba se défend, se présentant comme « un lanceur d’alerte » contre ceux qu’il qualifie « d’influvoleurs ». Agé de 46 ans, le rappeur a été inculpé pour harcèlement moral en ligne aggravé et placé sous contrôle judiciaire. Cette inculpation fait suite à des plaintes de la part de Magali Berdah, femme d’affaires âgée de 41 ans et fondatrice de Shauna Events, une agence spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la télévision et les marques. « Cette décision, attendue depuis des mois, est une immense victoire pour Magali Berdah », ont réagi ses avocats.

Outre l’instruction visant Booba, 28 personnes vont être jugées entre novembre et janvier à Paris pour cyberharcèlement aggravé, menaces de mort ou encore menaces de crime à l’encontre de Magali Berdah. Leur sont reprochés des messages tels que « On va te brûler », « Va mourir salope » ou encore « Je vais t’violer salope »… sur les réseaux sociaux.

Du côté de Booba, « tout (allait) bien », a assuré le rappeur dans une vidéo diffusée après avoir quitté le tribunal. « Comme vous le voyez je suis en liberté, tout va bien. La piraterie n’est jamais finie ».

Booba s’est lancé, aux côtés d’un collectif « d’aide aux victimes d’influenceurs », dans une croisade contre ceux qu’il appelle les « influvoleurs », dénonçant de multiples arnaques à l’encontre des internautes. L’infraction de cyberharcèlement a été créée par une loi de 2018. Elle peut être constituée dès lors que plusieurs personnes s’en prenant à une même victime savent que leurs propos ou comportements caractérisent une répétition, sans que chacune de ces personnes ait agi de façon répétée ou concertée.