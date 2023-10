Le prix Nobel de la paix décerné à la militante iranienne Narges Mohammadi

Le prix Nobel de la Paix 2023 a été décerné à la militante iranienne Narges Mohammadi, actuellement emprisonnée en Iran après avoir pris part au soulèvement « Femme, Vie, Liberté ».

Le Nobel de la paix a couronné la militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, actuellement dans une geôle de la République islamique où des femmes, tête nue, font souffler un vent d’émancipation malgré la répression.

La militante et journaliste de 51 ans est récompensée « pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous », a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

Lire aussi | Le Nobel de littérature décerné au Norvégien Jon Fosse

« Nous dédions ce prix à l’ensemble des Iraniens et en particulier aux femmes et aux filles iraniennes qui ont inspiré le monde entier par leur courage et leur combat pour la liberté et l’égalité », ajoute la famille.

« Malheureusement, Narges ne peut être parmi nous pour partager ce moment extraordinaire », selon ce texte rédigé par l’époux de Mme Mohammadi, Taghi Rahmani, au nom de la famille.

« Comme le dit toujours Narges: la victoire n’est pas aisée à atteindre, mais elle est certaine », conclut le texte.

Vice-présidente du Centre des défenseurs des droits de l’homme fondé par Shirin Ebadi, elle aussi prix Nobel en 2003, Narges Mohammadi a été maintes fois condamnée et emprisonnée depuis 25 ans pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes et contre la peine de mort. Elle est actuellement en détention depuis plus d’un an à la prison d’Evin à Téhéran.