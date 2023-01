Le prince Harry nie avoir accusé la famille royale de racisme

Le prince Harry a démenti dimanche que lui et son épouse Meghan Markle aient accusé la famille royale de racisme en 2021 lors d’une interview à la télévision américaine.

Le duc de Sussex s’exprimait lors d’un entretien dimanche à la chaîne britannique ITV pour promouvoir ses mémoires à sensation. Interrogé sur le fait que le couple avait accusé de racisme un membre de la famille royale qui s’était interrogé sur la couleur de peau qu’aurait leur fils à naître, Harry a répondu « non je ne l’ai pas fait », ajoutant « la presse britannique a dit cela ».

Un an après leur départ fracassant pour les Etats-Unis en 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont donné une interview à la télévision américaine dans laquelle ils ont affirmé qu’un membre de la famille royale – mais ni la reine, ni le prince Philip – s’était interrogé sur la couleur de peau qu’aurait leur fils Archie. Cette interview avait relancé un vif débat au Royaume-Uni sur le racisme dans le pays, en mettant en cause l’attitude des tabloïds envers Meghan, poussant le Palais de Buckingham à réagir au nom de la reine Elizabeth II.

« Même si les souvenirs peuvent varier, ils sont pris très au sérieux », avait alors indiqué la souveraine, ajoutant son intention de les traiter « en privé ». « Il y a eu des inquiétudes sur (sa) couleur de peau », a ajouté Harry dimanche sur ITV. Mais interrogé sur le fait de savoir s’il considérait cela comme du racisme, il a répondu « non, pas pour avoir vécu dans cette famille ». « Il y a une différence entre le racisme et des préjugés inconscients« , a-t-il insisté.

Il évoque aussi un épisode récent qui a fait polémique lorsqu’une militante féministe et anti-raciste noire, Ngozi Fulani, a été interrogé de manière insistante sur ses origines par une amie proche de la défunte reine Elizabeth II. « Ce qui est arrivé à Ngozi Fulani est un bon exemple de l’environnement au sein de l’institution« , ajoute-t-il.