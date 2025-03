Le Premier ministre groenlandais affirme que Donald Trump est « imprévisible »

Ces propos ont été tenus alors que des élections législatives vont se tenir dans ce territoire autonome du Danemark convoité par le président des Etats-Unis.

Le président américain Donald Trump est « imprévisible », a déploré le Premier ministre groenlandais Mute Egede dans une interview à la télévision publique danoise DR, diffusée lundi à la veille des élections législatives dans le territoire autonome danois.

L' »ordre mondial vacille sur de nombreux fronts », a dit Mute Egede, regrettant « un président américain, qui est très imprévisible et qui, de ce fait, inquiète les gens ». Malgré l’insistance de la nouvelle administration américaine à vouloir « prendre » le Groenland, le chef du gouvernement a répété que les Groenlandais, qui ont l’indépendance en ligne de mire, ne veulent être ni Danois ni Américains. « Avec ce qu’il s’est passé récemment, ce que le président américain a dit et fait, font qu’on ne veut pas être si proche (NDLR : des Etats-Unis), comme on a peut-être voulu l’être auparavant », a-t-il expliqué, reprochant au président Trump de ne pas les avoir traités « avec respect ».

Ce qui importe après les élections de mardi, c’est une feuille de route « robuste » pour l’indépendance, détaillant notamment la diversification de l’économie de l’immense île arctique et le développement de certaines industries comme le tourisme, l’extraction minière et l’énergie verte, a ajouté M. Egede. Le dirigeant politique, à la tête du parti IA, une formation rouge-verte, voit l’avenir du Groenland « au sein de l’alliance occidentale ».

« Il y a des questions de politique de sécurité et de défense qui nous obligent à nous allier avec d’autres pays avec lesquels nous sommes déjà alliés », a-t-il dit. La marche vers l’indépendance sera l’un des enjeux cruciaux des législatives mardi, une majorité des 57.000 habitants du Groenland disant ne vouloir être ni danois ni américains, mais groenlandais.