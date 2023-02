Le Pentagone surveille un ballon espion chinois au-dessus des Etats-Unis

Le Pentagone suit les mouvements d’un ballon espion chinois volant à haute altitude au-dessus du territoire des Etats-Unis, a indiqué jeudi un haut responsable américain de la Défense.

Nous n’avons aucun doute sur le fait que le ballon provient de la Chine », a indiqué à des journalistes un haut responsable américain de la Défense, sous couvert d’anonymat. Ce ballon est suspecté d’être utilisé par Pékin à des fins de surveillance.

Interrogé, le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé à la retenue. « Nous sommes en train de prendre connaissance de la situation et d’opérer une vérification. Nous espérons que les deux parties puissent gérer ce dossier avec sang-froid et prudence », a affirmé une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning. « Emettre des conjectures et monter les choses en épingle avant même que les faits ne soient établis n’aide pas à une résolution appropriée du dossier », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse régulière.

« En tant que pays responsable, la Chine a toujours strictement respecté le droit international et n’a aucune intention de violer le territoire et l’espace aérien d’un Etat souverain », a affirmé vendredi Mao Ning.

Pas le premier ballon dans l’espace aérien américain

A la demande du président Joe Biden, le Pentagone a examiné la possibilité de l’abattre mais la décision a été prise de ne pas le faire en raison des risques potentiels posés par les débris pour les personnes au sol, a précisé le responsable, qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat. « Nous prenons des mesures afin de nous protéger contre la collecte d’informations sensibles« , a-t-il dit tout en insistant sur « la valeur ajoutée limitée en termes de collecte d’informations » de l’engin décrit comme un ballon d’une dimension assez grande. « Nous avons considéré qu’il était suffisamment gros pour que les débris provoquent des dégâts » s’il avait été abattu dans une zone habitée, selon la même source.

Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a précisé que le commandement de la défense aérospatiale des Etats-Unis et du Canada (Norad) surveillait les mouvements du ballon, qui ne présente toutefois pas de « risque militaire ou physique pour les personnes au sol ».

« Clairement, ce ballon est destiné à la surveillance et sa trajectoire actuelle l’amène au-dessus de sites sensibles » notamment des silos nucléaires, a poursuivi le premier responsable américain, évoquant l’Etat du Montana, dans l’ouest des Etats-Unis.

Le ballon est entré dans l’espace aérien des Etats-Unis « il y a environ deux jours » mais le renseignement le surveillait déjà, a déclaré jeudi le haut responsable américain de la Défense. Ce n’est pas la première fois que l’armée américaine constate une telle intrusion, a indiqué cette source. Elle a toutefois affirmé que le ballon est cette fois resté dans l’espace aérien des Etats-Unis beaucoup plus longtemps.