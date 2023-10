L’ambassade a contacté les Belges présents en Israël, des vols annulés

L’ambassade belge en Israël a envoyé un message à tous les Belges qui se sont enregistrés dans « Travellers Online » et a également diffusé un message sur ses réseaux sociaux. « Il est demandé aux Belges sur place de ne pas sortir, de suivre les instructions des autorités locales et de suivre la situation via les médias », indiquent les Affaires étrangères samedi. « Notre ambassade, de même que nos services à Bruxelles, restent mobilisés. » Brussels Airlines annonce avoir annulé des vols.

L’offensive lancée à l’aube par la branche armée du Hamas sur Israël a fait, selon un premier bilan, 22 morts et plus de 500 blessés. Les Affaires étrangères belges n’ont, à ce stade, pas d’informations selon lesquelles des Belges seraient touchés.

Vols annulés

Brussels Airlines a annulé ses deux vols à destination d’Israël ce samedi, a indiqué un porte-parole de la compagnie aérienne. Un vol spécial, avec d’autres compagnies, pour rapatrier des personnes du pays n’est pas exclu.

Deux vols Brussels Airlines étaient prévus entre Bruxelles et Tel Aviv ce samedi: à 9h45 et 21h10. La compagnie a décidé de les annuler par sécurité, après le lancement d’une offensive du Hamas à l’aube.

« Nous regardons désormais s’il est possible, avec d’autres compagnies du groupe Lufthansa, d’organiser un vol pour rapatrier des voyageurs en Europe », précise le porte-parole. L’avion partirait à vide jusqu’en Israël.

La compagnie ne peut pas encore communiquer sur les vols des prochains jours.

De son côté, le tour-opérateur TUI Belgique n’enverra pas de voyageurs à Tel-Aviv jusqu’au 21 octobre. Tel-Aviv est la seule destination qu’il dessert en Israël. Actuellement, l’organisateur n’y compte aucun touriste belge. « Nous suivons la situation de près », affirme sa porte-parole, Sarah Saucin.

La décision d’annuler ses vols a été prise samedi matin lors d’une réunion de crise organisée par les antennes belge et néerlandaise de TUI après qu’une attaque surprise du Hamas sur le territoire hébreu a enflammé le conflit israélo-palestinien.