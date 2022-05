La sombre histoire qui intrigue la Russie: Poutine a un gendre nommé « Zelensky »

Un magazine russe prétend avoir découvert le mari de la fille de Vladimir Poutine, Katerina (35 ans). Il s’agit d’un célèbre danseur qui a dirigé le ballet d’État de Munich pendant de nombreuses années et qui s’appelle… Zelensky.

À Munich, en Allemagne, beaucoup se demandent pourquoi le directeur artistique du prestigieux ballet a démissionné le mois dernier. Il dirigeait l’entreprise depuis 2016 et avait encore un contrat jusqu’en 2026. Justificatif de son départ : « Ma famille a besoin de mon soutien total. »

Au théâtre national, où le ballet a son port d’attache, un drapeau bleu et jaune flotte depuis le début de la guerre. Le directeur sortant, Igor Zelensky (52 ans), avait-il un lien de parenté avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et s’est-il senti obligé d’avoir d’autres priorités, ce qui expliquerait sa démission?

Des liens nébuleux

Les recherches menées par le magazine russe Vazhnye Istorii (« histoires importantes ») montrent que la parenté se situe dans l’autre camp. Igor Zelensky aurait été en couple pendant des années avec « Katerina Tichonova », née sous le nom de « Yekaterina Vladimirovna Putina. » Il s’agit de la plus jeune fille de Poutine et de son ex-femme Lyudmila. Active durant de nombreuses années en tant que danseuse, elle avait épousé l’homme d’affaires Kirill Shamalov.

En 2018, l’agence de presse Bloomberg rapporte que son mariage est en difficulté. L’agence américaine démontre via plusieurs documents que la fille de Poutine faisait de nombreux allers-retours entre Moscou et Munich, et qu’elle a par la suite donné naissance à une fille, dont le père est Igor Zelensky.

Quand l’enfant avait environ deux ans, elle a emménagé avec Zelensky, Igor. C’est ce qu’indique un document d’une entreprise de déménagement daté d’octobre 2019. La démission d’Igor Zelensky est intervenue la même semaine que les sanctions prises à l’encontre des filles de Vladimir Poutine. Elles ne sont pas autorisées à entrer dans l’Union européenne depuis le 8 avril.

Y a-t-il un lien de parenté entre Igor et Volodymyr Zelensky ? Ce n’est pas clair. Igor Zelensky vient de Labinsk, en Russie, non loin de la frontière avec l’Ukraine. Volodymyr Zelensky est issu d’une famille russophone. Ce n’est donc pas exclu, même si les liens sont probablement très anciens.

Igor Zelensky ne fait pas preuve d’une grande sympathie pour la cause ukrainienne. Lorsqu’une lettre ouverte appelant à la fin de la guerre a circulé dans sa maison de la culture, il ne l’a pas approuvée. Récemment, il a collaboré avec Poutine pour construire un théâtre en Crimée. « Je ne suis pas un politicien », a-t-il alors déclaré. « Mais je crois que l’art peut sauver le monde. »