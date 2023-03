La Russie classe le WWF dans la catégorie des « agents étrangers »

La Russie vient de classer le Fonds mondial pour la nature (WWF) dans la catégorie des « agents étrangers », estimant qu’il se sert de la défense de l’environnement comme d’une façade pour influencer la politique russe. La branche russe du WWF a déclaré qu’elle ferait appel de la décision du ministère de la Justice.

Ce dernier a déclaré que « sous l’apparence d’une activité de préservation de la nature, de l’environnement et de la biodiversité, les représentants du WWF ont tenté d’influencer les décisions des autorités exécutives et législatives de la Fédération de Russie« . Et d’ajouter que le WWF « a entravé la mise en œuvre de projets industriels et d’infrastructure« .

Le gouvernement russe a déjà qualifié des dizaines d’organisations, de médias indépendants et de personnes d' »agents étrangers ». Les ONG se plaignent qu’une telle inscription rend difficile, voire impossible, leur activité en Russie. Le WWF craint ainsi que la préservation de la nature et des espèces en Russie – le plus grand pays de la planète en termes de superficie – ne soit menacée.

Dans une déclaration, l’organisation a rappelé qu’elle travaillait depuis trois décennies en Russie et qu’elle comptait 1,5 million de sympathisants à travers le pays. « Il est très important pour nous qu’ils restent à nos côtés dans ces moments difficiles. Les projets environnementaux ne peuvent pas être mis sur pause, cela risquerait de réduire à néant les succès des décennies précédentes. »