La Russie accuse l’Azerbaïdjan d’avoir violé l’accord de cessez-le-feu avec l’Arménie

La Russie, médiatrice dans le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, a accusé samedi Bakou d’avoir violé l’accord de cessez-le-feu ayant mis fin à la guerre de 2020 entre ces deux pays en laissant ses troupes franchir la ligne de démarcation.

« Le 25 mars 2023 (samedi), une unité des forces armées azerbaïdjanaises a franchi la ligne de contact dans le district de Choucha, en violation » de l’accord conclu en 2020, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon Moscou, les troupes azerbaïdjanaises ont « occupé une hauteur » et « commencé l’installation d’un poste ». Les soldats de maintien de la paix russes sur place « prennent des mesures visant à empêcher une escalade de la situation de crise et à éviter les provocations mutuelles des parties opposées ». « La partie azerbaïdjanaise a été informée de la nécessité de respecter les dispositions (de l’accord), de prendre des mesures pour arrêter les travaux d’ingénierie et de retirer les forces armées sur les positions qu’elles occupaient auparavant », a encore ajouté le ministère russe.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux ex-républiques soviétiques du Caucase, se sont affrontés lors d’une courte guerre en 2020 pour le contrôle de l’enclave du Nagorny-Karabakh. Ce conflit avait donné lieu à une déroute militaire arménienne et à un accord de cessez-le-feu parrainé par la Russie, qui a déployé des soldats de la paix sur place.

Des échauffourées meurtrières au Nagorny-Karabakh ou à la frontière entre les deux pays continuent toutefois d’éclater périodiquement. L’Arménie met également en garde depuis plusieurs semaines sur une « crise humanitaire » au Karabakh du fait d’un blocus azerbaïdjanais qui a provoqué des pénuries de médicaments et de nourriture et des coupures d’électricité. Erevan accuse les soldats de la paix russes de ne pas agir pour mettre fin à ce blocus.

Région montagneuse majoritairement peuplée d’Arméniens et ayant fait sécession de l’Azerbaïdjan à l’effondrement de l’Union soviétique, le Nagorny-Karabakh continue d’empoisonner les relations entre Erevan et Bakou.

Le premier conflit, au début des années 1990 au moment du démantèlement de l’URSS, qui a fait 30.000 morts, s’est soldé par une victoire arménienne avec le soutien de Moscou. Mais l’Azerbaïdjan a pris sa revanche à l’automne 2020 à l’occasion d’une deuxième guerre, qui a fait 6.500 morts et lui a permis de reprendre de nombreux territoires.