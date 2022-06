La ministre de la Défense Ludivine Dedonder rend visite aux militaires belges en Roumanie

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) rend visite mardi aux militaires belges en Roumanie. Ils y sont déployés dans le cadre du renforcement du flanc oriental de l’OTAN, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le ministre quittera Melsbroek pour la Roumanie mardi matin. Elle assistera notamment à un exercice des militaires belges sur un stand de tir.

Après l’invasion russe en Ukraine, les pays de l’OTAN ont décidé de renforcer la défense et la dissuasion le long du flanc oriental de l’alliance. Lors d’un sommet extraordinaire le 24 mars, les 30 États membres ont convenu de déployer quatre groupements tactiques supplémentaires le long du flanc oriental en Bulgarie, en Hongrie, en Slovaquie et en Roumanie, en plus des quatre déjà en place dans les États baltes et en Pologne.

Notre pays a envoyé quelque 300 soldats en Roumanie. Ils sont sous commandement français.

Dans le courant du mois, les militaires belges recevront à nouveau une haute visite de leur patrie. Le 17 juin, le roi Philippe visitera le détachement militaire belge de la mer Noire en Roumanie.