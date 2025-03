«La menace russe est là»: Emmanuel Macron annonce des investissements supplémentaires en matière de défense

Le président Emmanuel Macron s’est adressé aux Français lors d’une allocution télévisée, à la veille du sommet européen à Bruxelles. Il était évidement question de la guerre en Ukraine et la défense européenne.

Emmanuel Macron affirme que « la menace russe est là » et « nous touche », sans « connaître de frontières », estimant que « face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie », dans une allocution aux Français sur l’Ukraine et la défense européenne.

« La menace russe est là et touche les pays d’Europe, nous touche », a souligné le chef de l’Etat, rappelant que la Russie « a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial », « viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie », « organise des attaques numériques contre nos hôpitaux » et « tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux ». Pour lui, « cette agressivité ne semble pas connaître de frontières » et face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie ».

La France réunira la semaine prochaine à Paris les chefs d’état-major des pays prêts à garantir une future paix en Ukraine, a annoncé le président Macron lors d’une allocution aux Français. La paix en Ukraine « passera aussi, peut-être, par le déploiement de forces européennes. Celles ci n’iraient pas se battre aujourd’hui, elles n’iraient pas se battre sur la ligne de front, mais elles seraient là, au contraire, une fois la paix signée, pour en garantir le plein respect. Dès la semaine prochaine, nous réunirons à Paris les chefs d’état major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités à cet égard », a déclaré le chef de l’État.

«La patrie a besoin de vous»

« La patrie a besoin de vous et de votre engagement », a lancé Emmanuel Macron, assurant que « la France ne suivra qu’un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté ». « Nous devons donc agir en étant unis en Européens et déterminés à nous protéger. C’est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d’âme d’une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu’à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements », a déclaré le président français.

Il a aussi promis des « investissements supplémentaires » en matière de défense, « compte tenu de l’évolution des menaces », tout en assurant que cela se ferait « sans que les impôts ne soient augmentés ». « Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables », a déclaré le chef de l’État dans une allocution télévisée. « Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage », a-t-il martelé.

Emmanuel Macron souhaite « ouvrir le débat stratégique » sur la protection de l’Europe par l’arme nucléaire française, a-t-il déclaré mercredi, tout en rappelant que la décision d’y recourir avait « toujours été et restera entre les mains du président de la République ». « Répondant à l’appel historique du futur chancelier allemand (Friedrich Merz, ndlr), j’ai décidé d’ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu’il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées », a déclaré le président français lors d’une allocution télévisée.