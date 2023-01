La diplomatie américaine n’utilisera plus le mot « Turkey » pour désigner la Turquie

La diplomatie américaine désignera désormais la Turquie par le nom « Türkiye », et non plus « Turkey« , qui signifie aussi « dinde » en anglais, a annoncé le département d’Etat, accédant à une demande du gouvernement turc.

Washington a ainsi écrit « Türkiye » jeudi dans un communiqué annonçant des sanctions économiques conjointes avec Ankara à l’encontre d’un réseau accusé d’avoir aidé le groupe jihadiste Etat islamique (EI) à se financer.

« L’ambassade turque a demandé à ce que nous utilisions cette orthographe dans nos communications », a expliqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, précisant qu’elle serait employée dans les contextes diplomatiques officiels et bilatéraux.

Mais l’usage du mot « Turkey » n’est pas proscrit, selon M. Price, car il est « mieux compris par le public américain ».

Le Pentagone utilise déjà l’appellation « Türkiye » depuis août et les Nations unies depuis juin.

Dans une lettre adressée à l’ONU, le ministre turc des Affaires étrangères avait en effet demandé à ce que son pays ne soit plus appelé « Turquie » en français et surtout « Turkey » en anglais, qui veut aussi dire « dinde » et pouvait donc revêtir une connotation négative.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait, lui, requis dès 2021 l’usage de « Türkiye » dans les langues qui utilisent l’écriture latine.

« Certains peuvent trouver ce changement de nom idiot, mais cela place Erdogan dans le rôle du protecteur et de la sauvegarde du respect international à l’égard du pays », avait analysé cet été Mustafa Aksakal, professeur d’histoire à l’université Georgetown de Washington, cité par le New York Times.