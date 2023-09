« La Corée du Nord sera toujours avec Poutine »

Le président nord-coréen Kim Jong-Un rencontre son homologue russe Valdimir Poutine pour échanger sur une série de sujets, sur fond de guerre en Ukraine et d’essais balistiques.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré mercredi que la Corée du Nord ferait des liens bilatéraux avec la Russie sa « priorité absolue », lors d’une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine sur le cosmodrome de Vostotchny, dans l’Est de la Russie.

« Nous allons donner la priorité à la relation entre la Corée du Nord et la Russie et en faire la priorité absolue de notre politique étrangère », a dit M. Kim dont les propos étaient rapportés par la télévision russe.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a aussi affirmé mercredi que sa rencontre avec Vladimir Poutine était « un tremplin » pour des relations plus étroites avec la Russie. « Je pense que ma rencontre avec le président Poutine sera un tremplin pour des relations bilatérales plus étroites », a déclaré Kim dont les propos ont été transmis par la télévision russe.

« La Corée du Nord sera toujours aux côtés de la Russie »

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a affirmé mercredi que son pays serait « toujours avec la Russie », lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. « La Russie est en ce moment confrontée (…) à de telles forces hégémonistes pour protéger (ses) intérêts en matière de de sécurité », a déclaré M. Kim selon la télévision russe. « Nous avons toujours exprimé notre soutien total et inconditionnel à toutes les mesures prises par le gouvernement russe et je saisis cette occasion pour affirmer que nous serons toujours avec la Russie », a-t-il ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine s’est dit « très content » de sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avant des discussions bilatérales sur le cosmodrome de Vostotchny, dans l’est de la Russie. « Je suis très content de vous voir. Je vous remercie d’être venu en Russie« , a déclaré M. Poutine, selon des images diffusées à la télévision russe, précisant que les discussions porteront notamment sur la « situation dans la région », la « coopération économique » et « des questions humanitaires ».

Les discussions bilatérales entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ont débuté mercredi sur le cosmodrome de Vostotchny, dans l’est de la Russie, ont rapporté les agences de presse russes.

Selon l’agence officielle TASS, la discussion a lieu dans une salle de négociations du cosmodrome, en présence des délégations des deux pays, précisant que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, participait notamment aux discussions.

Poutine et Kim Jong Un ont visité un site de lancement de fusées

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ont visité mercredi un site d’assemblage et de lancement de fusées sur le cosmodrome de Vostotchny, dans l’Est de la Russie. « Les dirigeants ont inspecté des sites du nouveau cosmodrome : un atelier de montage du lanceur Angara (nouvelle génération de fusées russes, NDLR), un site de lancement de lanceurs Soyouz-2 et un site de lancement en construction pour Angara », a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un vont discuter de « tous les sujets », a déclaré le chef d’Etat russe lors de leur rencontre mercredi, interrogé sur la possibilité que la coopération militaire y soit évoquée, ont rapporté des agences de presse russes.

« Nous discuterons de tous les sujets sans nous presser. Nous avons le temps », a-t-il dit selon les agences.

Le président Vladimir Poutine a évoqué mercredi la possibilité que la Russie aide la Corée du Nord à construire des satellites, lors d’une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un au cosmodrome russe de Vostotchny, dans l’Est de la Russie.

« C’est pourquoi nous sommes venus ici. Le dirigeant de la Corée du Nord montre un grand intérêt dans la technologie des fusées. Ils essaient de développer leur programme spatial », a dit M. Poutine selon des agences de presse russes.