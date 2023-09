Karabakh: les séparatistes arméniens rendent les armes

Ils ont rendu six blindés, plus de 800 armes légères et des munitions.

Les séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh, qui ont déposé les armes après une offensive éclair de l’Azerbaïdjan, continuent de se rendre. « Conformément aux accords de cessation des hostilités, les formations armées du Karabakh ont commencé à remettre leurs armes et équipements militaires sous le contrôle des forces russes de maintien de la paix. Au 22 septembre, six véhicules blindés, plus de 800 armes légères et antichars et environ 5.000 munitions avaient été remis », a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Moscou a également rapporté deux violations au cours de la journée du cessez-le-feu instauré mercredi, soit moins que la veille. Le contingent russe a par ailleurs indiqué avoir livré 50 tonnes d’aide humanitaire aux habitants du Nagorny Karabakh, confrontés à une situation d’urgence humanitaire, et organiser l’hébergement de plus de 800 déplacés, dont plus de la moitié sont des enfants.

Les séparatistes du Nagorny Karabakh ont annoncé vendredi négocier avec l’Azerbaïdjan le retrait de leurs troupes de cette région en majorité peuplée d’Arméniens mais reconnue par la communauté internationale comme faisant partie de l’Azerbaïdjan. Bakou a triomphé lors d’une offensive éclair de 24 heures qui a poussé les séparatistes arméniens, acculés par la puissance de feu azerbaïdjanaise et abandonnés par le gouvernement d’Erevan, à capituler.

Des pourparlers de « réintégration » du Nagorny Karabakh au sein de l’Azerbaïdjan ont commencé jeudi.