John Kerry quitte l’administration Biden pour appuyer la campagne du président sortant

L’émissaire américain au Climat, John Kerry, se met en retrait du gouvernement de Joe Biden, rapportent les médias américains samedi soir. Il souhaite rejoindre l’équipe de campagne du président américain, candidat à sa réélection cette année, selon les sites d’informations Axios et The New York Times.

L’homme de 80 ans, qui défend la position climatique de l’administration Biden depuis 2011, a annoncé son intention de démissionner de son poste au président mercredi. Son équipe a ensuite été informée samedi, selon deux sources proches du dossier.

Il devrait quitter ses fonctions dans les mois prochains et vraisemblablement mettre ses compétences au service de l’équipe de campagne de Biden pour mettre en avant l’action en faveur du climat du président sortant.

Aucun nom n’a encore été annoncé pour son successeur comme émissaire américain pour le climat.

John Kerry a été sénateur pour le Massachussets, et s’est présenté comme candidat démocrate à la présidence américaine. Il a été le secrétaire d’Etat du président américain Barack Obama.