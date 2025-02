Jair Bolsonaro inculpé pour un projet présumé de coup d’Etat qui aurait pu coûter la vie à Lula

Le parquet brésilien a inculpé, mardi, l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro et 33 autres suspects pour un projet présumé de « coup d’État » visant à empêcher le retour au pouvoir de son successeur Lula après le scrutin de 2022.

L’ancien président du Brésil (2019-2022) et les 33 autres suspects sont « accusés d’avoir incité et exécuté des actes contraires aux trois pouvoirs et à l’État de droit démocratique », a déclaré le parquet dans un communiqué. Selon lui, cette conspiration présumée « avait pour leaders le président (Bolsonaro) et son candidat à la vice-présidence, qui, alliés à d’autres individus, civils et militaires, ont tenté d’empêcher, de façon coordonnée, que le résultat de l’élection présidentielle de 2022 soit appliqué ».

« Les investigations ont révélé (que le plan de coup d’État) envisageait jusqu’à la mort du président et du vice-président élus, ainsi qu’un juge de la Cour suprême. Ce plan avait le consentement du président » Bolsonaro, a précisé le parquet.

Cette inculpation est basée sur un rapport d’enquête de la police fédérale, selon lequel l’ancien président du Brésil a « planifié (…) et a pris part de façon directe » à ce projet présumé de coup d’État. Cela n’a pas abouti « en raison de circonstances allant contre sa volonté », selon ce rapport de 800 pages présentant des preuves réunies durant deux ans d’enquête.

Une « dernière tentative » a eu lieu le 8 janvier, lors des émeutes de Brasilia, quand des milliers de bolsonaristes ont saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia, une semaine après l’investiture de Lula, a souligné le parquet.

Jair Bolsonaro, 69 ans, a toujours clamé son innocence, se disant victime de « persécution » politique. Interdit de quitter le Brésil depuis février, l’ex-président est inéligible jusqu’en 2030 pour désinformation sur le système d’urnes électroniques utilisé lors du dernier scrutin.