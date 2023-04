Israël renforce ses troupes aux frontières après deux attentats meurtriers

Israël se prépare samedi à renforcer ses troupes au lendemain de deux attentats ayant coûté la vie à trois personnes, derniers épisodes en date d’un nouveau cycle de violences au Proche-Orient.

Vendredi soir, un touriste italien a été tué sur le front de mer de Tel-Aviv et sept autres personnes, âgées de 17 à 74 ans, blessées dans un attentat à la voiture bélier. D’après la police, le conducteur de 45 ans, abattu, était originaire de la ville arabe de Kfar Kassem, dans le centre d’Israël. Trois personnes sont toujours traitées à l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv, pour des blessures légères, a indiqué l’établissement samedi.

Plus tôt vendredi, deux sœurs originaires de la colonie israélienne d’Efrat et âgées de 16 et 20 ans avaient été tuées et leur mère grièvement blessée dans une attaque en Cisjordanie. Les deux sœurs, de nationalité israélienne et britannique, ont été victimes de tirs palestiniens sur leur véhicule dans le nord-est de ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

A la suite de l’attaque à Tel-Aviv, survenue un soir de shabbat et pendant la semaine de la Pâque juive, le Premier ministre Benjamin Netanyahu « a donné l’ordre à la police israélienne de mobiliser toutes les unités de réserve de la police aux frontières, et à [l’armée] de mobiliser des forces supplémentaires pour faire face aux attentats terroristes« .

La police a précisé que quatre bataillons de réserve de la police aux frontières seraient déployés à partir de dimanche dans des centres-villes.

En Cisjordanie, l’armée israélienne a dit samedi avoir essuyé dans la nuit des tirs près du village palestinien de Yabad (nord). Les soldats « ont tiré en direction des assaillants » qui se trouvaient à bord d’un véhicule et une personne touchée a été « identifiée », d’après un communiqué militaire.