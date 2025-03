Israël limoge le chef de son agence de sécurité intérieure: Natanyahu n’avait plus «confiance» en lui

Voilà, Netanyahu l’a fait. Le Premier ministre israélien est parvenu à ses fins en actant officiellement le limogeage de Ronen Bar, chef du Shin Bet.

Le gouvernement israélien a acté, vendredi, le limogeage de Ronen Bar, le chef de l’agence de sécurité intérieure Shin Bet, en qui Benjamin Netanyahu a dit ne plus avoir confiance. « Le gouvernement a approuvé à l’unanimité la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahu de mettre fin au mandat » de Ronen Bar, qui quittera ses fonctions lorsque son successeur sera nommé ou au plus tard le 10 avril, a annoncé le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Une lettre du Premier ministre aux membres du gouvernement a évoqué « une perte de confiance professionnelle et personnelle persistante entre le Premier ministre et le directeur du service », qui empêche « le gouvernement et le Premier ministre d’exercer efficacement leurs pouvoirs, ce qui porte atteinte aux capacités opérationnelles du service et à la gouvernance de l’Etat ».

Cette « perte de confiance (…) s’est consolidée au cours de la guerre, au-delà de l’échec opérationnel du 7 Octobre, et en particulier ces derniers mois », ajoute la lettre, en référence à l’attaque sanglante du Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre 2023 qui avait déclenché la guerre à Gaza.

Lire aussi | L’armée israélienne étend son opération terrestre à Rafah

Ronen Bar, nommé en octobre 2021 pour un mandat de cinq ans, avait, dès avant la décision, assuré qu’il se défendrait devant les « instances appropriées ». Dans une lettre rendue publique jeudi soir, il a affirmé que les motivations de son limogeage, annoncé dès dimanche par M. Netanyahu, sont basées sur « l’intérêt personnel » et ont pour but d' »empêcher les enquêtes sur les événements qui ont conduit au 7 Octobre et sur d’autres graves affaires examinées actuellement par le Shin Bet ».

Recours de quatre partis d’opposition

Le Mouvement pour un gouvernement de qualité a dénoncé dans un communiqué une « décision illégale […] posant un vrai risque pour la sécurité nationale ». Le parti de centre droit, Yesh Atid, du chef de l’opposition Yaïr Lapid a annoncé de son côté avoir déposé un recours au nom de plusieurs formations d’opposition et dénoncé une « décision prise en raison d’un conflit d’intérêts flagrant du Premier ministre, basée sur des considérations étrangères ».

Le recours de l’opposition israélienne a été déposé au nom des quatre partis qui la compose: Yesh Atid, le parti de l’Union nationale (centre) de l’ancien ministre de la Défense, Benny Gantz, « Les démocrates » de Yaïr Golan, et le parti nationaliste Israël Beiteinou d’Avigdor Lieberman.