Israël-Hamas: Hadja Lahbib plaide un cessez-le-feu humanitaire auprès de son homologue israélien

La ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib a rencontré en début de soirée son homologue israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, en déplacement à Bruxelles, plaidant auprès de lui pour « un cessez-le-feu humanitaire immédiat », selon son cabinet.

Il s’agit d’êtres humains, de vies qu’il faut sauver, et il y a urgence. Les images de souffrance humaine, de destructions, de civils pris en otages sont terrifiantes. La Belgique appelle à instaurer d’urgence un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à l’établissement de corridors humanitaires », a indiqué la cheffe de la diplomatie belge, concernant la situation à Gaza.

« Les frappes dont sont victimes des civils innocents à Gaza sont disproportionnées et doivent cesser », a-t-elle ajouté, paraphrasant des propos du Premier ministre Alexander De Croo, lundi.

La ministre a aussi rencontré des membres de familles d’otages israéliens retenus par le Hamas, qui accompagnaient M. Cohen à Bruxelles. « Prendre des civils, des femmes et des enfants en otage est inacceptable. Le décompte macabre du Hamas doit cesser. Les otages doivent être libérés sans conditions », a répété Mme Lahbib.

Elle a aussi mis en garde contre la montée de la violence en Cisjordanie et a appelé Israël à enquêter et, si nécessaire, poursuivre les actes illégaux commis à l’encontre des civils de Cisjordanie.

Quant aux Belges et ayants droit bloqués à Gaza, une quarantaine ont pu quitter la zone. « La ministre a remercié son homologue pour sa bonne collaboration dans la facilitation de ces évacuations, et a demandé que tout soit mis en œuvre pour aider les Belges et ayants droit encore sur place à sortir. »

La Belgique se montre pleinement disposée à participer à toute initiative visant à relancer le processus de paix, comme le Peace Day Effort, initiative lancée par l’Arabie Saoudite, la Ligue arabe et l’Union européenne, qui devrait se tenir à Bruxelles en décembre prochain.

Plus tôt dans la journée, M. Cohen s’était adressé à des eurodéputés, affirmant que la guerre contre le Hamas n’était pas seulement celle d’Israël, mais aussi « la guerre du monde libre ». Il a ajouté qu’Israël ne se battait pas seulement contre le Hamas mais aussi contre d’autres milices soutenues par l’Iran, pays qu’il a qualifié de « financier numéro un du terrorisme ».

Le mouvement palestinien, considéré comme une organisation terroriste par l’UE, les États-Unis et Israël, a lancé le 7 octobre une attaque meurtrière et sans précédent sur le sol israélien, qui a fait quelque 1.400 morts, essentiellement des civils. Les représailles de l’armée israélienne, qui bombarde sans relâche depuis un mois la bande de Gaza où le Hamas est au pouvoir, ont fait plus de 10.000 morts, dont des milliers d’enfants, selon le mouvement palestinien. M. Cohen a aussi rencontré à Bruxelles la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.