Incendies en Europe: où les voyages sont-ils annulés et que faire

A Rhodes, à Corfou, maintenant en Sicile et au Portugal, les incendies s’intensifient et se multiplient en Europe. Au point d’en perturber les vacances des voyageurs. Tour d’horizon des conséquences pour les voyageurs.

Des pics de chaleur avec des températures dépassant les 40 degrés, de nombreux incendies partout en Europe du Sud : pour certains, les vacances d’été prennent une tout autre tournure. Le SPF Affaires étrangères met régulièrement à jour ses conseils aux voyageurs. A ce jour, voici les recommandations du service public par pays.

Les incendies en Grèce

Le sud de l’île de Rhodes et l’île de Corfou sont en proie aux flammes. Les Affaires étrangères préconisent de suivre les instructions des autorités locales et précisent que les températures élevées peuvent entraîner de nouveaux incendies. Il est également recommandé de contacter les agences de voyage et tours opérateurs qui pourront fournir plus de détails avant le voyage.

Les incendies en Italie

En Italie, les températures frôlent les 40 degrés. Les Affaires étrangères mentionnent un avertissement de chaleur pour plusieurs villes, dont Florence, Bologne et Rome : « Cet avertissement signifie que la chaleur est si intense que tout le monde, et donc pas uniquement les personnes à risque (personnes âgées, jeunes enfants), doit prendre les précautions nécessaires, se protéger de la chaleur et éviter les déplacements inutiles pendant les heures les plus chaudes », signale le service public.

En Sicile, en Sardaigne et dans les Pouilles – où des incendies se sont déclenchés -, la prudence est également de mise. A nouveau, les Affaires étrangères suggèrent de suivre les instructions des autorités locales. Celles-ci rappellent particulièrement que les feux de forêt naissent souvent de comportements d’inattention ou malveillants. Une cigarette mal éteinte ou un morceau de verre exposé plein soleil peut être un moteur de feu.

Et en Espagne et en France ?

Les Affaires étrangères ne communiquent, à ce jour, pas de recommandations particulières pour les voyageurs à destination de l’Espagne et de la France, ou encore de la Croatie et du Portugal.

Elles conseillent, en revanche, aux Belges de s’enregistrer sur « Travellers Online » pour leurs voyages afin de les informer sur leur destination et de les aider, le cas échéant.

Que faire en cas d’annulation ?

Si la compagnie aérienne avec laquelle le voyage est prévu annule ou reporte le vol, celle-ci est dans l’obligation de proposer une alternative au voyageur. S’il n’en est pas satisfait, le voyageur a alors droit à un remboursement, d’après Test Achats. Celui-ci peut être total si l’entièreté des prestations n’a pas pu être effectuée, partiel si seule une partie des prestations n’a pas été effectuée.

Si la compagnie aérienne annule le vol, ou le retarde, pour une raison qui n’est pas un cas de force majeure (une grève par exemple), le voyageur a en plus droit à une compensation qui s’étend de 250 euros à 600 euros selon la durée du vol (et uniquement le vol, cela ne concerne pas les voyages organisés, précise Test Achats).

Si la raison de l’annulation est un cas de force majeure (pour des raisons de sécurité par exemple, comme cela peut être le cas avec les incendies et chaleurs actuels), le voyageur n’a pas droit à une compensation.

Si la compagnie aérienne avec laquelle le voyage est prévu maintient le vol mais que le voyageur l’annule sans raison « objective », celui-ci perd tous ses droits : aucun remboursement n’est prévu. Si le billet le permet (un billet à formule flexible, par exemple), la date de voyage peut être modifiée. Mais le voyageur peut-il, lui aussi, invoquer un cas de force majeure ? « Il vaut mieux s’adresser à la compagnie aérienne ou au tour opérateur pour connaître la marge de manoeuvre dont dispose le voyageur. Il s’agit plutôt de cas par cas », précise Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats.

A noter que ces règles sont également valables pour un voyage organisé par un tour opérateur.

Pour réclamer le remboursement et une éventuelle compensation, les demandes peuvent directement être effectuées sur le site de la compagnie aérienne. Le remboursement peut être assez rapide, mais il faudra faire preuve de patience en cas de compensation. En cas de voyage organisé avec un tour opérateur, il faut le contacter directement.

Le cas de TUI

TUI, premier tour opérateur belge, annule jusqu’à ce vendredi les vacances « vol + hôtel » à destination de Rhodes et Corfou (les autres destinations ne nécessitent actuellement pas d’intervention ou d’annulation, d’après Sarah Saucin, porte-parole de TUI). Les formules « vol uniquement » sont maintenues à l’aller et au retour. « Si un voyageur désire annuler son voyage, il peut le faire jusqu’à ce vendredi. Il sera entièrement remboursé », précise la porte-parole. Les voyageurs qui entendent changer de destination de vacances peuvent le faire sans frais jusqu’à vendredi, sous réserve de nouvelles décisions. Pour tout client TUI désireux de modifier son voyage, Sarah Saucin suggère de faire appel au service client. Celui-ci se chargera de fournir au cas par cas des informations propres au voyage prévu.