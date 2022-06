Hémorragie de millionnaires en Russie : 15 000 quitteront le pays en 2022

Les millionnaires quittent la Russie en masse depuis le début de l’invasion de l’Ukraine. Selon The Guardian, ils seraient près de 15.000 à quitter le pays et Poutine. Beaucoup optent pour les Émirats arabes unis.

15% des Russes possédant plus d’un million de dollars d’actifs directement disponibles auront quitté la Russie d’ici la fin de 2022. Les Russes les plus fortunés tournent donc le dos à Poutine. C’est ce qui ressort des données migratoires et d’un suivi systématique des tendances internationales en matière de migration de la richesse privée par Henley & Partners, une société basée à Londres qui joue le rôle d’intermédiaire entre les super riches et les pays qui vendent leur citoyenneté.

Si cette fuite a connu une hausse notable suite à l’invasion de l’Ukraine, elle remonte en réalité à plus longtemps. Leur nombre est en augmentation constante depuis dix ans. Comme le précise Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth, qui a compilé les données pour Henley dans The Guardian, «c’est un signe avant-coureur des problèmes actuels auxquels le pays est confronté. Historiquement, les effondrements majeurs de pays ont généralement été précédés d’une accélération de l’émigration des personnes fortunées, qui sont souvent les premières à partir, car elles ont les moyens de le faire.«

Mais si cette fuite est importante, elle n’est rien si on la compare à la fuite des millionnaires ukrainiens. Pas vraiment dévoré par le patriotisme, 42% d’entre eux (2.800 au total) auront quitté leur pays d’ici la fin de 2022.

Londres n’attire plus autant les riches

Si jusqu’à présent Londres attirait les riches comme un aimant – il y aurait au Royaume-Uni 738 000 personnes disposant de plus d’un million de dollars d’actifs-, un certain désamour semble s’installer et les millionnaires, qui lui préfèreraient aujourd’hui les Émirats arabes unis ( Abou Dabi, Dubaï) . Près de 4 000 d’entre eux devraient avoir migré là-bas d’ici la fin de l’année. Ce pays devance l’Australie, qui devrait en attirer environ 3 500, Singapour (2 800) et Israël (2 500).

Un grand nombre de millionnaires devraient également s’installer dans les « trois M »: Malte, Maurice et Monaco précise encore Henley & Partners. Des trois c’est Malte qui tire le mieux son épingle du jeu grâce à son programme des Particuliers Investisseurs qui permet via des investissements d’obtenir la naturalisation, aussi connu sous le terme Golden Passeport. L’île Maurice propose elle d’importants allégements fiscaux, alors que Monaco ne prélève ni impôt sur le revenu, ni impôt sur les plus-values, ni taxe foncière. Dans la principauté, 7 personnes sur dix qui y vivent sont millionnaires en dollars. Il y a dans le monde plus de 15 millions de personnes ayant plus d’un million d’euros en actif.