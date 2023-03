Grèce : un « réseau terroriste » démantelé, il planifiait des « frappes » depuis l’étranger

Le réseau démantelé planifiait des frappes contre des cibles soigneusement sélectionnées sur le territoire grec.

La police et les services de renseignement grecs « ont démantelé un réseau terroriste » qui planifiait des « frappes » depuis l’étranger, a annoncé ce mardi la police, qui a affirmé avoir arrêté deux personnes de « nationalité étrangère ».

« Après des actions coordonnées de la police grecque et du Service national de renseignement, un réseau terroriste a été démantelé qui, depuis l’étranger, planifiait des frappes contre des cibles soigneusement sélectionnées sur le territoire grec », a indiqué la police dans un communiqué, sans plus de précisions sur la nationalité des personnes impliquées. Deux Pakistanais de 29 et 27 ans qui visaient des cibles israéliennes dans le centre d’Athènes ont été interpellés, ont indiqué des sources policières.