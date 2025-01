Giorgia Meloni rend visite à Donald Trump dans sa résidence de Floride

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a rendu une visite surprise et non officielle au président américain élu Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, selon les services de la Première ministre dimanche.

Des photographies publiées dimanche par les services de la Première ministre d’extrême droite montrent Mme Meloni et Donald Trump posant devant l’entrée de la résidence de Mar-a-Lago et discutant dans la salle de réception, un arbre de Noël visible en arrière-plan. Les photos des deux dirigeants côte à côte faisaient la Une de tous les médias italiens dimanche. Elles montrent également Mme Meloni serrant la main du sénateur de Floride Marco Rubio.

Aucun communiqué sur cette visite n’a été publié par les services de la cheffe du gouvernement italien, qui n’ont pas non plus répondu aux demandes répétées de confirmation de cette visite samedi, dont la presse américaine s’est faite l’écho, rapportant qu’une projection de film et un dîner avaient marqué cette visite.

Plusieurs autres dirigeants étrangers – dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le Premier ministre hongrois Viktor Orban – ont rendu ces derniers mois visite au président élu américain, dont la cérémonie d’investiture est prévue le 20 janvier.

Cette visite de Giorgia Meloni, qui dirige le parti Fratelli d’Italia (FdI), intervient quatre jours avant une visite à Rome du président américain Joe Biden, qui doit y rencontrer Mme Meloni et, lors d’une entrevue séparée, le pape François.