Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ministre de l’Intérieur, est décédé

L’homme politique français de 76 ans s’est éteint samedi soir.

Maire de Lyon pendant près de 20 ans, Gérard Collomb est décédé ce samedi 25 novembre à l’âge de 76 ans. Membre du Parti socialiste pendant de nombreuses années, Gérard Collomb avait rejoint le mouvement d’Emmanuel Macron, En Marche !

Atteint d’un cancer à l’estomac, “il a souhaité lorsqu’il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, bénéficier d’une sédation profonde qui lui a permis de s’éteindre paisiblement auprès des siens” vers 21 heures samedi, a-t-elle dit dans un bref message à l’AFP.

Né à Chalon-sur-Saône, Gérard Collomb a été maire de Lyon de 2001 à 2017 et de 2018 à 2020, ainsi que président de la métropole de Lyon de 2015 à 2017.

De 2017 à 2018, il a été ministre de l’Intérieur au sein des gouvernements Philippe I et II.

Macron salue un « ami cher »

Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse ont salué dans un communiqué samedi la mémoire de Gérard Collomb, « un ami cher », « un maire qui voua ses talents exceptionnels de dialogue et d’imagination pour bâtir une ville à son image », un « homme d’Etat qui incarnait l’ascension et l’autorité républicaines« .