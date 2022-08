Facebook victime d’un bug mystérieux

Certains utilisateurs Facebook qui se sont connectés mercredi matin ont vu s’afficher un fil d’actualité complètement différent. Ils s’en plaignent amèrement sur les réseaux sociaux. Pour l’heure, on ignore ce qui se passe.

« Nous sommes conscients que certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec leur fil Facebook. Nous nous efforçons actuellement de résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais et nous présentons nos excuses pour ce désagrément », déclare l’agence de presse néerlandaise ANP à la maison mère de Facebook Meta.

En temps normal, les utilisateurs de Facebook voient principalement les publications de leurs amis et les annonces sur les pages qu’ils suivent, par exemple celles des groupes ou d’entreprises. Entre les deux, il y a des publicités. Mercredi matin, certains ont soudain commencé à voir des messages que des inconnus avaient envoyés à ces profils. Les spammeurs ont saisi leur chance pour diffuser des liens vers leurs sites via les profils des groupes, et d’autres ont envoyé des images qui se voulaient drôles.