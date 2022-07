Vacances: ce que vous devez savoir si vous vous rendez au Portugal

Les Belges sont de retour sur l’autoroute des vacances. Le Covid aussi. Mais au Portugal, si les mesures sanitaires ont été récemment levées, ce sont actuellement les feux de forêt qui peuvent impacter les vacanciers.

Il ne fait pas partie du top 3 (France, Espagne, Italie), mais le Portugal se classe malgré tout en bonne position parmi les destinations de vacances préférées des Belges, selon un sondage de l’ABTO (Association belge des tours opérateurs).

D’autant que depuis le 1er juillet, le gouvernement portuguais a levé toutes les mesures sanitaires, y compris à Madère et dans les Açorres. Concrètement: malgré une hausse des cas sur place (près de 7400 constatés le 13 juillet dernier), plus besoin de réaliser de test PCR avant d’embarquer, ni de présenter un Covid Safe Ticket sur place, ni de porter le masque dans les espaces publics (il reste par contre obligatoire dans les transports en commun, les hôpitaux et les maisons de retraite).

Au-delà de l’aspect sanitaire, le Portugal est particulièrement concerné par la vague de chaleur qui sévit dans certaines parties de l’Europe. La sécheresse provoquée par les températures élevées a entraîné des feux de forêt dans certains districts, notamment ceux de Santarem, Leiria et Faro.

Ces incendies peuvent entraîner la fermeture de routes, autoroutes et voies ferrées. Voire perturber le trafic aérien. Les fumées peuvent affecter la qualité de l’air et causer des problèmes aux personnes souffrant de maladies respiratoires.