Ursula von der Leyen défend les sanctions face à Moscou et annonce un voyage à Kiev

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu’elle se rendrait à Kiev dans la journée pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont la femme était présente au Parlement européen à Strasbourg.

« Je vais me rendre aujourd’hui à Kiev pour rencontrer le président Zelensky », afin de discuter « en détail » de la poursuite de l’aide européenne, a-t-elle annoncé dans son discours sur l’Etat de l’UE devant les eurodéputés.

Mme von der Leyen, qui s’est déjà rendue à deux reprises à Kiev depuis le début de la guerre lancée par la Russie, a proposé d’accorder à l’Ukraine « un accès aisé au marché unique européen » et de l’intégrer à la zone d’itinérance (roaming) gratuite de l’UE.

Elle a également annoncé un financement de 100 millions d »euros pour « oeuvrer à la réhabilitation des écoles avec la Première dame » ukrainienne.

Arrivée mardi soir à Strasbourg pour suivre l’intervention de la présidente de la Commission, Olena Zelenska, très émue, a été ovationnée par les élus européens. Elle rentrera à Kiev avec Mme von der Leyen.

L’Union européenne a fourni un appui militaire et plus de 19 milliards d’euros d’aide financière à l’Ukraine depuis le début du conflit et a infligé de lourdes sanctions économiques à la Russie.

« Les sanctions ne sont pas prêtes à être levées« , a averti la présidente de l’exécutif européen. « L’heure est à la détermination, pas à l’apaisement ».

« Nous serons mis à rude épreuve par ceux qui veulent tirer parti de la moindre division entre nous », a-t-elle reconnu.

« Il s’agit d’une guerre contre notre sécurité énergétique, contre notre économie, contre nos valeurs et contre notre avenir, une guerre de l’autocratie contre la démocratie », a-elle affirmé.