« Un battant », « un grand Italien »: les premiers hommages à Silvio Berlusconi

Le monde entier a salué l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, un « battant » qui a marqué l’histoire de son pays.

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a salué la mémoire de son allié Silvio Berlusconi, mort lundi à 86 ans, voyant en lui « l’un des hommes les plus influents de l’histoire de l’Italie« , à l’instar d’autres personnalités de la péninsule.

« Silvio Berlusconi était avant tout un battant. C’était un homme qui n’avait pas peur de défendre ses convictions et c’est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l’un des hommes les plus influents de l’histoire de l’Italie », a-t-elle déclaré dans une vidéo envoyée par son cabinet.

« Aujourd’hui, un grand Italien nous quitte. Un des plus grands depuis toujours, dans tous les domaines. Mais aujourd’hui je perds surtout un grand ami. Je suis ravagé et je pleure rarement mais aujourd’hui c’est le cas », a réagi son allié Matteo Salvini, chef de la Ligue anti-migrants.

« Douleur immense. Simplement merci Président, merci Silvio », a tweeté son bras droit Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères.

« Douleur immense. Simplement merci Président, merci Silvio »

Sur Canale 5, principale chaîne privée généraliste du groupe Mediaset détenu par Silvio Berlusconi, les présentateurs ont annoncé en larmes la mort du magnat des médias.

« C’est la pire des choses que nous pouvions (avoir à) faire aujourd’hui », a déclaré, la voix sanglotante, la présentatrice Federica Panicucci.

Les hommages de Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a lui aussi rendu hommage Silvio Berlusconi, une « personne chère » et un « vrai ami », en déplorant une « perte irréparable« .

« Pour moi, Silvio était une personne chère, un vrai ami », a déclaré M. Poutine dans un télégramme de condoléances adressé au président italien Sergio Mattarella, selon un communiqué du Kremlin. Il a dit avoir toujours admiré sa « sagesse » et a fait l’éloge de son « énergie vitale incroyable« , de son « optimisme » et de son « sens de l’humour« .

L’émoi du monde sportif

« Merci Président, pour toujours avec nous », a réagi son ancien club l’AC Milan, qu’il a détenu pendant plus de 30 ans (1986-2017), se disant « profondément attristé ».

L’AC Monza, club de football détenu depuis 2018 par Silvio Berlusconi, et Adriano Galiani, bras droit de longue date de l’homme d’affaires et ex-chef du gouvernement, ont dit « pleurer la disparition » du « Cavaliere ».

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a lui exprimé sa « reconnaissance infinie » envers Silvio Berlusconi, qui a été « déterminant » dans sa carrière de joueur et de technicien.

« La tristesse d’aujourd’hui n’efface pas les moments heureux passés ensemble », a écrit sur son compte Twitter l’ancien joueur (1987-1992) et entraîneur (2001-2009) du club milanais, considéré à l’époque comme un monument du football européen.

« Il demeure une reconnaissance infinie au président, mais surtout à un homme ironique, loyal, intelligent, sincère, déterminant dans mon aventure de footballeur d’abord, puis d’entraîneur », a-t-il ajouté, en concluant: « Merci Président ».

« La tristesse d'aujourd'hui n'efface pas les moments heureux passés ensemble. Il demeure une reconnaissance infinie au président, mais surtout à un homme ironique, loyal, intelligent, sincère, déterminant dans mon aventure de footballeur d'abord, puis d'entraîneur. Merci Président. »

La reconnaissance de l’opposition

Ses adversaires politiques lui ont eux aussi rendu hommage.

« La grandeur doit être reconnue même aux adversaires », a réagi l’ancien ministre de la Culture Dario Franceschini (gauche).

« Une époque s’achève avec la mort de Silvio Berlusconi. Tout nous a divisés et tout nous divise (…) mais ce qui reste c’est le respect humain dû à celui qui a été un protagoniste de l’histoire de notre pays« , a réagi Elly Schlein, cheffe du Parti démocrate (PD, centre-gauche), principal parti d’opposition.

« Il a enflammé et polarisé le débat public peut-être comme nul autre, et même ceux qui l’ont affronté en tant qu’opposant politique doivent reconnaître qu’il n’a jamais manqué de courage, de passion, de ténacité« , a salué Giuseppe Conte, ancien Premier ministre et dirigeant du Mouvement 5 Etoiles (M5S).

« Silvio Berlusconi a été un grand protagoniste de notre histoire. Un leader mondial qui s’est battu pour une Europe plus forte, plus démocratique », a commenté Sandro Gozi eurodéputé Renaissance et secrétaire général du Parti démocratique européen (PDE).

Soigné à l’hôpital San Raffaele de Milan (Nord) pour une leucémie, Silvio Berlusconi y était entré vendredi après y avoir déjà effectué de multiples séjours. Selon les médias italiens, il ne répondait plus ces derniers temps au traitement anti-cancéreux.