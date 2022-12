Royaume-Uni : « C’est la première grève sur l’ensemble du réseau ferroviaire »

Le personnel de nettoyage des trains a annoncé qu’il se joindrait à la grève.

Le personnel de nettoyage des trains au Royaume-Uni se met en grève pour la première fois, notamment pour obtenir une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Elle implique le personnel de diverses entreprises de sous-traitance, affiliées au syndicat RMT. « C’est la première fois qu’il y aura une action sur l’ensemble du réseau ferroviaire« , a déclaré jeudi Mick Lynch, secrétaire général du RMT.

Plus de 1 000 employés du SSI au Dockland Light Railway (DLR) seront mis au chômage technique les 30 et 31 décembre, a-t-il été annoncé jeudi. D’autres compagnies ferroviaires travaillant avec des nettoyeurs externes, comme Avanti West Coast, GWR, LNER et TransPennine Express, ressentiront également l’action, prévient le syndicat.

Les revendications

Par leur action, les employés réclament un salaire de 15 £ de l’heure, des congés de maladie payés et un régime de congé et de pension « digne ».

Le syndicat souligne qu’il s’agit d’entreprises dont le chiffre d’affaires se chiffre en millions mais qui ne versent que le salaire minimum et ne versent aucune rémunération en cas de maladie ou de vacances. « Ce n’est que le début d’une campagne en faveur des travailleurs les plus exploités des chemins de fer », a déclaré le RMT.

Une grève généralisée

Les chemins de fer britanniques ont connu plusieurs grèves ces derniers mois. Les travailleurs de nombreux autres secteurs au Royaume-Uni réclament également des salaires plus élevés. Outre les policiers, les ambulanciers, les facteurs et les infirmières ont déjà cessé le travail ces dernières semaines. Le gouvernement britannique n’a pas encore répondu aux demandes des grévistes, à la grande frustration du syndicat du secteur public TUC.

Dans une interview accordée au radiodiffuseur britannique BBC, le nouveau secrétaire général du TUC, Paul Nowak, déclare que les actions se poursuivront même en 2023 si le gouvernement refuse de s’asseoir autour de la table des négociations. « Les gens ont le sentiment de n’avoir aucune alternative, étant donné la forte augmentation des taux de longévité », dit-il.