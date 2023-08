Qatargate: 280.000 euros en cash retrouvés chez le fils de Marie Arena

Le 19 juillet dernier, des enquêteurs ont saisi une importante somme d’argent chez Ugo Lemaire, fils (et voisin) de l’eurodéputée Marie Arena.

Plus de 280.000 euros en cash, « dont certains billets enliassés », ont été découverts « le 19 juillet dernier au cours d’une des six perquisitions menées chez Marie Arena et dans son entourage », révèle Le Soir sur son site internet.

« Cet argent se trouvait dans l’appartement bruxellois d’Ugo Lemaire, le fils de 32 ans de Marie Arena, dans un logement attenant à celui de l’eurodéputée socialiste », écrit le quotidien. « L’origine de l’argent n’est pas encore connue, aucun lien avec le dossier Qatargate n’a pu en l’état être établi. »

Ces perquisitions sont intervenues dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral belge concernant des faits présumés de corruption au sein du Parlement européen. Elles « interviennent dans le suivi des actes d’instruction à poser dans ce dossier. Des documents et du matériel ICT ont notamment été saisis et seront analysés », a déclaré le parquet fédéral.

Le parquet fédéral belge enquête depuis plusieurs mois sur des tentatives du Qatar et du Maroc d’influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen. Les deux pays auraient tenté d’influencer les décisions et les résolutions du Parlement européen par l’intermédiaire de l’ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et de son organisation à but non lucratif Fight Impunity.

Plusieurs personnes sont inculpées, parmi lesquelles Pier Antonio Panzeri, qui a obtenu le statut de repenti, mais aussi son bras droit Francesco Giorgi, la compagne de celui et ex-vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, le lobbyiste Nicolo Figa-Talamanca, l’eurodéputé belge Marc Tarabella, le syndicaliste Luca Visentini et l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino.

Le nom de Marie Arena a été cité à plusieurs reprises dans cette affaire, étant donné les liens de l’eurodéputée avec Pier Antonio Panzeri. Ce dernier a toujours dit que Marie Arena n’était pas impliquée.