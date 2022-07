Plus d’un millier de migrants débarquent en quelques heures en Italie

Plus d’un millier de migrants ont débarqué ces dernières heures en Italie et des centaines d’autres, secourus par des navires humanitaires, attendent un port d’accueil, ont indiqué dimanche les ONG et les autorités italiennes.

Plus de 600 personnes tentant de traverser la Méditerranée à bord d’un bateau de pêche à la dérive ont été secourues samedi par un navire marchand et les gardes-côtes au large de la Calabre, à l’extrême sud de la botte italienne.

Elles ont été débarquées dans plusieurs ports de la Sicile. Les autorités ont par ailleurs récupéré à bord cinq corps de migrants morts dans des circonstances encore indéterminées.

Sur l’île de Lampedusa, quelque 522 personnes originaires d’Afghanistan, du Pakistan, du Soudan, de l’Éthiopie et de Somalie notamment, sont arrivées dans la nuit de samedi à dimanche à bord d’une quinzaine d’embarcations différentes, en provenance de Tunisie et de Libye.

Selon les médias italiens, le centre d’accueil de ce petit rocher plus proche de l’Afrique que de l’Italie est débordé. D’une capacité d’accueil de 250-300 personnes, il en abrite actuellement 1.200, affirme l’agence Ansa.

Par ailleurs, les ONG de secours en mer continuaient de récupérer des centaines de migrants en perdition en Méditerranée.

Ainsi, SeaWatch a indiqué dimanche avoir effectué quatre opérations de sauvetage samedi. « A bord du SeaWatch3, nous avons 428 personnes, dont des femmes et des enfants, une femme enceinte de neuf mois et un patient présentant de graves brûlures », précise-t-elle sur son compte Twitter.

Ce nombre passait à 444 quelques heures plus tard.

Another 16 people were taken on board the #SeaWatch3. @alarm_phone reported the case and the #IMARA of @r42sailrescue stabilized the situation until our ship arrived.



With 444 guests on board, the Sea-Watch 3 is now heading north, hoping to get a port of safety assigned soon! pic.twitter.com/QO4ITbX6lg