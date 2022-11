L’état d’urgence est déclaré à Ischia, en Italie, après le glissement de terrain

Le gouvernement italien a proclamé dimanche l’état d’urgence pour l’île d’Ischia, en face de Naples, touchée la veille par un grand glissement de terrain ayant fait un mort et une dizaine de disparus.

Une première enveloppe d’urgence de deux millions d’euros a également été débloquée à l’issue de cette réunion extraordinaire du gouvernement, a précisé le ministre de la protection civile Nello Musumeci.

L’état d’urgence est souvent décrété dans la péninsule à la suite de séismes, d’éruptions volcaniques ou de fortes intempéries car il prévoit une procédure accélérée pour mobiliser des fonds et des moyens, dont ceux de la protection civile, pour des interventions urgentes ou la mise en place de structures d’accueil.

Casamicciola Terme, une station thermale de 8.000 habitants en hiver de la luxuriante île d’Ischia, près de Capri, avait subi en 2017 un tremblement de terre qui avait fait deux morts. Elle avait été en revanche complètement détruite par un tremblement de terre beaucoup plus puissant à la fin du XIXe siècle.

Sur place, plus de 200 membres de la protection civile et des forces de l’ordre cherchent encore une dizaine de disparus, tandis que des centaines de volontaires, de la boue jusqu’aux genoux s’affairent à nettoyer les rues de la petite bourgade.

Des restes de voitures et bus écrasés par la violence de la coulée de boue et de rochers sont visibles un peu partout dans un ballet de pelleteuses qui cherchent à libérer l’accès aux maisons, aux voitures et aux magasins.

Ce glissement a été provoqué par l’absence d’entretien et de prévention, selon des habitants qui souhaitent la mise en place d’un système semblable à celui des bouées avertissant de l’arrivée d’un tsunami, mais permettant de dire à la population que la terre se déplace.

Onze personnes toujours portées disparues

Les secouristes italiens poursuivaient dimanche les opérations de recherche des 11 personnes toujours portées disparues après la violente tempête qui a frappé l’île d’Ischia, au large de la ville de Naples.

La préfecture napolitaine a annoncé samedi soir le décès d’une femme. Treize personnes sont par ailleurs blessées. Les autorités régionales et nationales ont programmé plusieurs réunions de crise dimanche, notamment pour déclarer l’état d’urgence afin de débloquer des fonds. Les vents violents et la pluie ont continué d’entraver les opérations de secours des pompiers, de la police et des unités de la protection civile. Les secouristes ont évacué environ 130 personnes.

Samedi, une tempête a frappé l’île qui compte un peu plus de 60.000 habitants. Les villes côtières de Casamicciola et Lacco Ameno dans le nord ont été particulièrement touchées. Des coulées de boue ont endommagé des maisons où se trouveraient des personnes portées disparues. Des véhicules ont également été emportés par la mer. La région est considérée comme sensible aux glissements de terrain et les événements de ce week-end ont relancé les polémiques sur le manque de prévention.