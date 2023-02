Marc Tarabella reste en détention 

L’eurodéputé belge Marc Tarabella, dont l’immunité parlementaire a été levée la semaine dernière, reste privé de liberté vendredi soir après avoir été auditionné dans la journée dans le cadre de l’enquête concernant des faits de corruption autour et au sein du Parlement européen.

M. Tarabella reste en détention et sera entendu à nouveau par le juge d’instruction samedi matin, a confirmé à Belga un porte-parole du parquet fédéral, corroborant une information du journal Le Soir. Les policiers se sont présentés chez le bourgmestre d’Anthisnes (Liège) peu avant 8h00 vendredi.

Il a ensuite été entendu par un juge d’instruction à la police fédérale à Bruxelles. L’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, qui a été inculpé dans le cadre de la même enquête et a obtenu le statut de repenti, a affirmé avoir remis une somme comprise entre 120.000 et 140.000 euros, en argent liquide, à Marc Tarabella, afin qu’il appuie des positions en faveur du Qatar.

L’avocat de Marc Tarabella a estimé que ces déclarations étaient à prendre avec des pincettes, avançant que Pier Antonio Panzeri a tout intérêt à faire des aveux « ronflants », de par son statut de repenti. Dans le cadre de cette enquête, quatre personnes sont inculpées et trois d’entre elles sont en détention préventive: l’ex-vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, son compagnon, Francesco Giorgi, qui est par ailleurs l’ex-assistant parlementaire de Pier Antonio Panzeri, et ce dernier lui-même. Le quatrième, Niccolo Figa-Talamanca, membre de l’ONG « No Peace Without Justice », a quant à lui été remis en liberté. Par ailleurs, vendredi encore, l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino dont l’immunité avait été levée par un vote du Parlement européen le 2 février en même temps que l’eurodéputé Tarabella, été arrêté vendredi à Naples, ont annoncé les médias italiens.