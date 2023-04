L’intervention des secours se poursuit à Marseille: le bilan très incertain

L’intervention des secours se poursuit, dimanche après-midi à Marseille, dans la rue de Tivoli, où un immeuble s’est effondré en pleine nuit à la suite d’une déflagration. Après l’effondrement du numéro 17 vers 01h00 du matin, l’immeuble voisin, le numéro 15, s’est à son tour écroulé en début de matinée. Des habitants de cet immeuble, qui s’étaient réfugiés sur une terrasse, avaient précédemment été secourus. Une trentaine de bâtiments ont été évacués au fil des heures.

Le bilan reste très incertain: Benoit Payan, le maire de Marseille, évoquait cinq blessés connus, des habitants des immeubles voisins, tandis qu’il semble « certain », selon le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, qu’au moins quatre personnes se trouvaient dans le bâtiment au numéro 17 quand celui-ci s’est effondré. Mais l’incendie qui subsiste dans les décombres continue de compliquer la tâche des services de secours, qui n’ont pas encore pu localiser ou dégager des victimes potentielles, selon les médias français.

En milieu de journée, Gérald Darmanin et Benoit Payan étaient descendus sur place pour donner davantage d’informations sur les évènements.

La terrible déflagration et les effondrements d’immeubles qui ont touché Marseille ce matin mobilisent pleinement l’État, @marseille et @departement13. Les marins-pompiers sont à l’œuvre dans des conditions très périlleuses pour circonscrire l’incendie qui touche les décombres. pic.twitter.com/9oxilpPx6M — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 9, 2023

En début d’après-midi, 33 immeubles du quartier avaient été évacués et environ 160 personnes prises en charge. Le bâtiment situé au numéro 19, fragilisé par l’explosion puis l’effondrement de l’immeuble voisin, menace lui aussi de s’écrouler, rapportent les principaux médias.

Les secours continuent de tenter d’éteindre tout incendie et de sauver d’éventuelles victimes. Selon le journal La Provence, les chiens sauveteurs ont finalement pu être mis en service dans les gravats, durant l’après-midi, ce qui était impossible en matinée à cause de la chaleur extrême.

Une « centaine de marins-pompiers appuyés par des chiens et des robots » sont actifs sur le site en milieu d’après-midi, selon le journal, qui cite également l’adjoint au maire de Marseille, Patrick Amico: « il y a quatre à six personnes dont on est toujours sans nouvelles, ça ne veut pas dire qu’elles sont sous les décombres, mais on n’arrive pas à les joindre ».

La procureure de Marseille, Dominique Laurens, a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « blessures involontaires » et tiendra un point presse à 18H00, signale l’AFP.