Le ministre autrichien de l’Intérieur se dit opposé à l’élargissement de Schengen

Le ministre autrichien de l’Intérieur, Gerhard Karner, a laissé entendre que son pays s’opposerait à la levée des contrôles aux frontières avec la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, trois États de l’Union européenne qui ne font pas encore partie de l’espace Schengen.

« C’est un moment inopportun pour voter sur l’élargissement (de l’espace Schengen) maintenant alors que le système (de contrôle) des frontières extérieures ne fonctionne pas », a déclaré M. Karner, un conservateur, au quotidien Kurier.

La Commission européenne a publié cette semaine un rapport insistant sur le fait que, selon elle, les trois pays remplissent toutes les conditions pour intégrer pleinement l’espace Schengen et voir donc disparaitre les contrôles à leurs frontières avec les autres pays européens Schengen. Un vote aura lieu au Conseil (Etats membres) le 8 décembre.

La Commission propose d’ouvrir les portes aux trois pays, mais les cas de la Roumanie et de la Bulgarie engendraient quelques réticences ces dernières années (Pays-Bas, Suède, notamment), qui pourraient ne pas toutes être levées.

L’Autriche fait face à une augmentation des arrivées de migrants passés par la « route des Balkans » et via d’autres Etats UE (la Croatie, par exemple). Le ministre parle de plus de 90.000 personnes arrivées à la frontière autrichienne depuis le début de l’année, dont 75.000 n’ayant pas été enregistrés dans un autre pays UE.