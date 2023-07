Journée rouge sur la route des vacances: embouteillages monstres en Suisse (et ailleurs)

Alors que ce samedi était classé rouge dans toute l’Europe dans le sens des départs en vacances, c’est la Suisse qui a le plus souffert avec déjà un embouteillage de 12 km – soit 1h50 d’attente – à 6h00 du matin devant le tunnel du St-Gothard, selon la société belge d’assistance aux automobilistes, Touring.

Ailleurs, les embouteillages ont commencé plus tard. En France, les ennuis ont démarré sur le coup de 10h00 et le pic des bouchons – 685 km – a été atteint à midi. L’A7 Lyon-Orange, l’A9 Orange-Narbonne (Espagne) et l’A10 Paris-Bordeaux ont été particulièrement touchées.

De longs embouteillages ont également été constatés en fin de matinée en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Slovénie et en Croatie. Ils diminuent actuellement très lentement et dureront jusqu’en soirée, prévient Touring.