Incendies au Canada: la fumée se propage jusqu’en Norvège

La fumée des incendies sans précédent qui touchent le Canada a été visible jusqu’en Norvège.

La fumée des multiples feux de forêt au Canada a atteint cette semaine la Norvège, à des milliers de kilomètres des incendies, a-t-on appris vendredi auprès de l’Institut norvégien de recherche climatique et environnementale (NILU).

De « très faibles » concentrations de particules de fumées sont mesurées depuis lundi, en particulier à la station de Birkenes dans le Sud du pays, a indiqué à l’AFP le chercheur Nikolaos Evangeliou.

Les mesures varient depuis en fonction de l’intensité des feux, de l’orientation des vents et des précipitations. « Nous ne voyons pas de pic sérieux ni d’augmentation importante (…) Nous ne voyons donc pas de problème environnemental (en Norvège) ni non plus de risque sérieux de santé », a-t-il précisé.

Au Canada, la situation est considérée comme exceptionnelle par les autorités en nombre d’hectares brûlés à cette époque de l’année. Le pays dans son ensemble vit une année sans précédent: environ 2.300 incendies de forêt ont été recensés et environ 3,8 millions d’hectares ont été brûlés, soit un total bien supérieur à la moyenne des dernières décennies.

Le Sud de la Norvège, tout comme une large partie du reste de l’Europe du Nord, est lui aussi en proie à un épisode de sécheresse plus prononcé qu’à l’accoutumée. Dans le Sud-Est du pays, pas une goutte de pluie n’est tombée depuis 16 jours et aucune précipitation n’y est attendue par les météorologues dans les jours à venir. Tout foyer ouvert y est interdit depuis jeudi pour une durée de trois semaines.