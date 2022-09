Hausse des prix de l’énergie: l’Allemagne trouve un accord sur un nouveau paquet de mesures

En Allemagne, les trois partis au pouvoir ont trouvé un accord sur un nouveau train de mesures visant à aider les consommateurs à faire face à la hausse des prix de l’énergie et autres. C’est ce qu’on a appris de bonne source dimanche matin. Le chancelier Olaf Scholz présentera le contenu du paquet lors d’une conférence de presse à 11 heures.

En Allemagne, comme dans d’autres pays européens, les prix du gaz et de l’électricité ont augmenté en raison de la guerre en Ukraine. Cela se reflète dans les autres prix à la consommation : l’inflation dans chez nos voisins à l’est était de 7,9 % en août, mais les analystes s’attendent à ce qu’elle atteigne 10 % ou plus d’ici la fin de l’année.

Le gouvernement des sociaux-démocrates, des verts et des libéraux a donc voulu élaborer une troisième série de mesures de soutien. Dimanche matin, après un dernier round de négociations qui a duré 18 heures, un accord a été trouvé.

Le chancelier Scholz avait déclaré en début de semaine qu’il travaillait sur un « paquet de soutien aussi personnalisé que possible, aussi efficace que possible et aussi ciblé que possible ».

Parmi les questions abordées figurent le soutien financier aux retraités et aux étudiants, la réduction des impôts et la recherche d’un successeur au très populaire ticket mensuel de 9 euros pour tous les transports publics. Le billet bon marché a pris fin le 1er septembre – l’une des raisons pour lesquelles l’inflation devrait augmenter dans les mois à venir.

Les deux premières mesures de soutien comprenaient également la suppression d’une surtaxe sur le prix de l’électricité afin d’encourager le passage aux énergies renouvelables, un tarif énergétique forfaitaire de 300 euros pour tous les travailleurs et une prime unique de 100 à 200 euros pour les chômeurs.

Les allocations familiales ont également été augmentées d’une « prime à l’enfant » de 100 euros.