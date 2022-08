Grèves: Ryanair tente-t-il de décourager les passagers de se faire rembourser ?

En juin et en juillet dernier, le personnel de Ryanair et Brussels Airlines a croisé les bras pendant plusieurs jours, entraînant de nombreuses annulations de vols et demandes de compensation de la part de passagers.

En juillet dernier, Véronique a ainsi vu ses vacances à Lisbonne tomber à l’eau suite à une grève Ryanair. Si les billets lui ont été remboursés très rapidement, elle n’a toujours pas obtenu l’indemnité forfaitaire de 400 euros à laquelle elle a droit et ce malgré de nombreuses démarches.

Les compagnies aériennes sont en effet non seulement tenues de rembourser les billets des passagers, elles doivent également leur verser une compensation forfaitaire. En vertu du règlement (CE) n°261/2004, les passagers victimes d’une grève de personnel de la compagnie ont en effet droit à une indemnité, lorsqu’ils sont informés de l’annulation de leur vol moins de deux semaines avant l’heure de départ.

Cette indemnité va de 250 à 600 euros par passager, en fonction de la distance. Elle est de

250 euros pour un vol de 1500 kilomètres ou moins

400 euros pour un vol intracommunautaire de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols compris entre 1500 et 3500 kilomètres

600 euros pour tous les autres vols.

Si par le passé, la compagnie irlandaise tentait d’éviter de procéder aux remboursements, aujourd’hui, elle fait davantage preuve de plus de transparence dans sa procédure de remboursement. Il est plus facile aujourd’hui pour les voyageurs de remplir le formulaire de réclamation et d’obtenir l’indemnité.

« Par le passé, Ryanair tentait de dissuader les passagers de se faire rembourser, mais depuis que nous avons lancé une action collective en avril 2018, les dossiers sont mieux traités et nous recevons beaucoup moins de plaintes », explique Jean-Philippe Ducart, responsable de la communication de Test Achats. « Nous ne sommes pas submergés de plaintes », ajoute-t-il. L’organisation de consommateurs recommande aux passagers impactés de remplir le formulaire de réclamation sur le site de la compagnie aérienne dès le retour de voyage.

Impact négligeable sur le voyage

Même si dans la majorité des cas, les compagnies aériennes acceptent de verser l’indemnité forfaitaire aux passagers, elles souhaitent que la Commission européenne diminue ces compensations. Selon Politico, elles estiment en effet depuis longtemps qu’il est injuste qu’elles soient obligées de verser des centaines d’euros pour un retard qui n’aurait eu qu’un impact négligeable sur le voyage d’un passager. Elles soulignent également que l’indemnisation est généralement bien plus élevée que le prix du billet.

« Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que si vous payez 50 euros pour le billet, puis que vous récupérez 300 euros, ce n’est pas juste », déclare ainsi Thomas Reynaert, directeur général du lobby industriel Airlines for Europe (A4E), basé à Bruxelles, à Politico. « C’est insensé ». Il espère que la présidence tchèque de l’Union européenne mettra la question sur la table.