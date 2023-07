Grèce: le mercure grimpe encore, poursuite des incendies à Rhodes et Corfou

La Grèce se prépare à une nouvelle hausse des températures, avec des pointes à 45°C dans le centre du pays selon les prévisions météorologiques nationales, au moment où les incendies continuent de ravager les îles touristiques de Rhodes et Corfou.

Après un répit lundi, une nouvelle vague de chaleur a commencé mardi avec des températures de 42°C et des températures attendues mercredi entre 43°C et 45°C dans le centre et le Sud du pays, selon le service national de météorologie, EMY.

En Attique, la région d’Athènes qui suffoque depuis plus de dix jours, le thermomètre va atteindre « entre 43°C et 44°C », selon la même source.

Coutumière des vagues de chaleur estivales, la Grèce est située en Méditerranée orientale, l’un des « points chauds » du réchauffement climatique, et connaît actuellement l’une des plus longues canicules de ces dernières années, selon des experts de l’EMY.

Sur le front des feux qui ravagent le pays depuis plus de dix jours, de violents incendies continuent de ravager les îles touristiques de Rhodes dans le Sud-Est de la mer Egée, à Corfou à l’autre extrémité du pays en mer Ionienne (Nord-Ouest) et en Eubée, près d’Athènes.

Au moins une centaine de sapeurs-pompiers continuaient mercredi leur lutte contre les flammes en Eubée où mardi deux pilotes de l’armée de l’air grecque sont morts alors que leur bombardier d’eau s’est écrasé dans un ravin.

Un deuil de trois jours a été décrété par l’état-major grec. C’est également sur cette île qu’a été retrouvé le corps carbonisé d’une troisième victime.

A Rhodes, où le feu brûle pour la neuvième journée d’affilée, 266 pompiers épaulés de trois hélicoptères et deux avions tentent de le circonscrire.

A Corfou, 62 pompiers, deux avions et deux hélicoptères sont sur place pour combattre le feu qui a débuté le week-end dernier.

Et dans l’Ouest du Péloponnèse, sur un quatrième front important, 140 pompiers et un hélicoptère se battent également contre un incendie de forêt.