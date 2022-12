Trop de pluie, pas de ski : la moitié des pistes françaises sont fermées

La situation est particulièrement compliquée pour les stations à basse altitude.

Les températures douces et la pluie de ces derniers jours ont fortement perturbé l’activité des stations de ski françaises, notamment celles situées en basse altitude. En conséquence, la moitié des pistes de ski françaises sont fermées, rapporte Domaines Skiables de France (DSF), la chambre professionnelle des exploitants de domaines skiables.

« Fermeture de la moitié des pistes »

« Nous avons commencé les vacances de Noël avec une bonne situation en raison d’une vague de froid et de neige, mais à partir de la fin de la semaine dernière, les températures douces et la pluie ont entraîné la fermeture de la moitié des pistes », a déclaré à l’AFP Laurent Reynaud, délégué général du FSN.

Dans les Alpes françaises du sud et du nord, la situation n’est pas trop mauvaise. Dans d’autres régions comme les Pyrénées (3/4 des pistes fermées), les Vosges et le Jura (moins d’un quart des pistes ouvertes), la situation est plus préoccupante.