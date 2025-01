Neuf nouvelles accusations de violences sexuelles accablent l’abbé Pierre

Ces nouvelles informations sont issues d’un troisième rapport visant à faire la lumière sur les agissements de l’abbé Pierre. 33 accusations de violences sexuelles le concernent à présent.

L’abbé Pierre est visé par neuf nouvelles accusations de violences sexuelles, dont un viol sur mineur et des faits concernant des membres de sa famille, selon un rapport du cabinet spécialisé Egaé publié lundi. « Les faits décrits se sont déroulés des années ’60 aux années 2000, la plupart du temps en France et parfois à l’étranger », peut-on lire dans ce rapport qui porte à 33 le nombre de témoignages visant le prêtre décédé en 2007. Une membre de la famille de l’abbé Pierre a indiqué à Egaé avoir subi de sa part des « contacts sexuels sur ses seins et sa bouche à la fin des années ’90 ». Un autre témoignage fait état d’un « acte sexuel avec pénétration sur un garçon mineur ». Les personnes qui témoignent vont de la « salariée d’un hôtel dans lequel séjournait » l’abbé Pierre, aux « soignantes travaillant dans des hôpitaux » où il était hospitalisé, à une volontaire pour un camp de jeunes ou une mission humanitaire, en passant par une membre de la famille ou encore à une hôtesse de l’air.

Il s’agit du troisième rapport du cabinet mandaté par Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre pour faire la lumière sur les agissements de violences sexuelles qu’a commis l’abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès. En juillet 2023, la première salve de révélations basées sur sept témoignages avait provoqué une onde de choc tant l’abbé Pierre, défenseur inlassable des mal-logés et des plus démunis, a longtemps fait figure d’icône. En septembre, un second rapport contenant 17 nouveaux témoignages avait conduit la Fondation Abbé Pierre à annoncer sa décision de changer de nom et Emmaüs à fermer définitivement le lieu de mémoire dédié au prêtre situé à Esteville (Seine-Maritime). Les derniers témoignages « ne permettent absolument pas de dresser un état des lieux exhaustif des comportements de l’abbé Pierre« , insiste le cabinet Egaé dans son rapport, faisant état « d’autres témoignages, parfois anonymes ou incomplets ».