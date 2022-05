France: Le Maire, Darmanin, Ndiaye… voici les membres du nouveau gouvernement

En France, après la nomination d’Elisabeth Borne comme Première ministre, le nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron a été dévoilé ce vendredi.

Près d’un mois après la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence et trois semaines avant les élections législatives, la composition du nouveau gouvernement français a été dévoilée ce vendredi après-midi par le secrétaire général Alexis Kohler sur le perron de l’Elysée.

17 ministres ont donc été nommés: Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Catherine Colonna, Pap Ndiaye, Rima Abdul Malak, Catherine Colonna, Olivier Dussop, Sébastien Lecornu..

Le casting gouvernemental est scruté de près, notamment en matière de parité, la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne – première femme à ce poste depuis 30 ans en France – ayant insisté sur l’importance de l’égalité femmes-hommes.

Le premier conseil des ministres se tiendra ce lundi autour du président centriste libéral, réélu pour un second mandat le 24 avril, avec 58,55% des suffrages, face à la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. Le nouvel exécutif va être confronté à un agenda national et international particulièrement chargé et difficile avec la guerre en Ukraine, une inflation inédite depuis l’introduction de l’euro et une croissance en berne.

Le chef de l’Etat a promis, pour ce second mandat, de tenir compte de la colère exprimée par de nombreux Français pendant le mouvement populaire des « gilets jaunes », révoltés contre sa politique fiscale et sociale, et de changer de méthode.