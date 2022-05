France: La République en marche change de nom et devient « Renaissance »

Le parti du président Emmanuel Macron, La République en marche, change de nom et devient « Renaissance », un « parti populaire qui a vocation à être ouvert » aux citoyens et élus « d’où qu’ils viennent », a indiqué son délégué général Stanislas Guerini.

« Nous initions un mouvement de refondation de La République en marche, pour pouvoir continuer à élargir ce mouvement politique qu’a créé le président Emmanuel Macron il y a un peu plus de six ans, dans un parti politique qui portera le nom de Renaissance », a indiqué M. Guerini. « Renaissance » est un parti destiné à « être fidèle à la volonté du président », qui est « toujours de faire le choix des Lumières contre l’obscurantisme » et « fidèle à ce que nous faisons sur la scène européenne », a insisté M. Guerini.

Il s’exprimait dans le cadre d’une conférence de presse à Paris à laquelle participaient l’ancien Premier ministre Édouard Philippe (du parti « Horizons », droite), le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) et l’ancien ministre François Bayrou (parti « MoDem », centre). Ils ont annoncé une confédération baptisée « Ensemble » regroupant ces partis de la majorité présidentielle en vue des élections législatives des 12 et 19 juin.

Depuis la réélection d’Emmanuel Macron, la question des investitures aux législatives provoque des turbulences dans la majorité, dont les différentes chapelles rivalisent d’appétit, à commencer par les troupes d’Édouard Philippe dont les relations avec Emmanuel Macron sont tendues.

Emmanuel Macron a été confortablement réélu (58,55% des suffrages) président en France le 24 avril, mais sa bataille contre la candidate d’extrême droite Marine Le Pen (41,45%) a révélé un pays largement divisé. M. Macron est arrivé largement en tête à Paris, dans les centres urbains ainsi que dans l’Ouest et le Sud-Ouest du pays. Mme Le Pen a quant à elle été principalement soutenue au Sud et dans les centres industriels du Nord.