France: après 12 jours de lutte, les deux incendies « hors norme » de Gironde sont « fixés »

France, Cazaux, Gironde, July France, Cazaux, Gironde, July 24, 2022, after the passage of the fire of La-teste-de-buche. The fire is now fixed. A firefighter turns over ashes still hot to prevent a new fire from starting. France, Cazaux, gironde, 24 Juillet 2022, apres le passage du feu de la La-teste-de-buche. L incendie est desormais fixe. Un pompier retourne des cendres encore chaudes afin d empecher un nouveau depart d incendie.